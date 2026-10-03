Проблеми з дизелем: Трамп розповів про стратегічне рішення G7

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни "Великої сімки" досягли угоди щодо дизеля. Таким чином, Європа зможе вивільнити величезні запаси палива зі своїх "великих запасів".

Господар Білого дому додав, що розпочатися це має негайно. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з прихильниками у Мобілі, штат Алабама.

Що саме заявив Трамп про дизель?

За словами американського президента, він розмовляв з членами країн G7 удень 2 жовтня.

Я радий повідомити, що ми досягли домовленості про вивільнення Європою величезної кількості дизельного пального зі своїх добре заповнених резервів,

– заявив він.

Додамо, що загальний план передбачає виведення на ринок 100 мільйонів барелів нафтопродуктів. Водночас значну частину дизельного палива буде вивільнено протягом перших 20 днів.

Окрім розконсервації стратегічних запасів, учасники саміту домовилися про чітку координацію графіків ремонту нафтопереробних заводів. Це дозволить уникнути одночасної зупинки потужностей у різних країнах і забезпечить максимальне завантаження НПЗ у критичний період.

Яка зараз ситуація з дизелем у світі?

У світі виник дефіцит дизельного пального. Трамп, зі свого боку, вважає, що сталося це через удари України по російських НПЗ.

Крім того, на початку вересня очільник Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що світ стикається з "енергетичним шоком", оскільки "Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні об'єкти". Другою причиною виникнення такої кризи він назвав війну США проти Ірану.

Також Вашингтон закликав європейські країни скоротити запаси пального. Якщо це не відбудеться – США пригрозили забороною його експорту до Європи.