Глава Белого дома добавил, что это должно начаться немедленно. Соответствующее заявление он сделал во время встречи со сторонниками в Мобиле, штат Алабама.

Что именно заявил Трамп о дизеле?

По словам американского президента, он беседовал с представителями стран G7 днем 2 октября.

Я рад сообщить, что мы достигли договоренности об освобождении Европой огромного количества дизельного топлива из своих хорошо наполненных резервов,

– заявил он.

Добавим, что общий план предусматривает вывод на рынок 100 миллионов баррелей нефтепродуктов. При этом значительная часть дизельного топлива будет выпущена в течение первых 20 дней.

Помимо разконсервации стратегических запасов, участники саммита договорились о четкой координации графиков ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Это позволит избежать одновременной остановки мощностей в разных странах и обеспечит максимальную загрузку НПЗ в критический период.

Какова сейчас ситуация с дизельным топливом в мире?

В мире возник дефицит дизельного топлива. Трамп, со своей стороны, считает, что это произошло из-за ударов Украины по российским НПЗ.

Кроме того, в начале сентября глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что мир сталкивается с "энергетическим шоком", поскольку "Украина решила, что хочет подрывать российские энергетические объекты". Второй причиной возникновения такого кризиса он назвал войну США против Ирана.

Также Вашингтон призвал европейские страны сократить запасы топлива. Если этого не произойдет, США пригрозили запретом на его экспорт в Европу.