У телефонному інтерв'ю президент США згадав про російського диктатора. Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Дивіться також Трамп шокував усіх: як Зеленський і Європа переграли Путіна та чому в Росії істерика

Що Трамп сказав про Путіна?

Президент США розкритикував Володимира Путіна у телефонному інтерв'ю американському політтехнологу Скотт Дженнінгсу.

Дональд Трамп дав телефонне інтерв'ю: дивіться відео

Тисячі людей гинуть. Це не американці, які гинуть, а росіяни та українці, і їх тисячі, і це війна, яка не має сенсу, і вона б ніколи не почалася, якби я був президентом,

– сказав Трамп.

Він також підкреслив, що дуже розчарований Володимиром Путіним. "Побачимо, що буде далі, але я дуже розчарований президентом Путіним. Я можу це сказати, і ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України. Це питання допомоги людям жити", – каже президент США.

Розчарований Путіним: які заяви робив Трамп раніше?