Трамп знову заявив, що дуже розчарований Путіним
- Дональд Трамп висловив своє розчарування Володимиром Путіним у телефонному інтерв'ю, заявивши, що війна не мала б сенсу і не почалася б, якби він був президентом.
- Трамп підкреслив важливість допомоги людям жити і зазначив, що це не питання України, а питання допомоги людям.
У телефонному інтерв'ю президент США згадав про російського диктатора. Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Що Трамп сказав про Путіна?
Президент США розкритикував Володимира Путіна у телефонному інтерв'ю американському політтехнологу Скотт Дженнінгсу.
Дональд Трамп дав телефонне інтерв'ю: дивіться відео
Тисячі людей гинуть. Це не американці, які гинуть, а росіяни та українці, і їх тисячі, і це війна, яка не має сенсу, і вона б ніколи не почалася, якби я був президентом,
– сказав Трамп.
Він також підкреслив, що дуже розчарований Володимиром Путіним. "Побачимо, що буде далі, але я дуже розчарований президентом Путіним. Я можу це сказати, і ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України. Це питання допомоги людям жити", – каже президент США.
Розчарований Путіним: які заяви робив Трамп раніше?
Президент США заявляв, що він дуже розчарований телефонною розмовою з російським диктатором, яка відбулася 3 липня.
Трамп висловив невдоволення діями російського лідера під час спілкування з журналістами на військовій базі Ендрюс 13 липня. "Я дуже розчарований президентом Путіним. Я думав, що він людина слова, а він всіх бомбить", – сказав тоді він.
Американський лідер заявляв, що він розчарований Путіним, зокрема, в інтерв'ю BBC. На запитання журналіста, чи закінчив він з російським диктатором, президент США продовжив "залишати двері відчиненими". "Я з ним не закінчив, але я в ньому розчарований", – сказав Трамп.