Про це президент США заявив в інтерв'ю BBC, повідомляє 24 Канал.

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Що Трамп заявив про Путіна?

Американський лідер висловив своє розчарування кремлівським диктатором. Він наголосив на розбіжності між словами й діями Володимира Путіна.

Я думав, що ми 4 рази досягли угоди, а потім ти їдеш додому і бачиш, що щойно атакували будинок для літніх людей чи щось подібне у Києві. Я сказав: "Що це, в біса, було?"

– заявив Дональд Трамп.

Втім, на запитання журналіста, чи закінчив він з російським диктатором, президент США продовжив "залишати двері відчиненими".

"Я з ним не закінчив, але я в ньому розчарований", – сказав Трамп.

До слова, під час зустрічі з генсеком НАТО 14 липня президент США заявив, що Путін обдурив Клінтона, Буша й Обаму, але "не його".