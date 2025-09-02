В телефонном интервью президент США вспомнил о российском диктаторе. Дональд Трамп заявил, что очень разочарован Путиным.

Что Трамп сказал о Путине?

Президент США раскритиковал Владимира Путина в телефонном интервью американскому политтехнологу Скотту Дженнингсу.

Дональд Трамп дал телефонное интервью: смотрите видео

Тысячи людей гибнут. Это не американцы, которые гибнут, а русские и украинцы, и их тысячи, и это война, которая не имеет смысла, и она бы никогда не началась, если бы я был президентом,

– сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что очень разочарован Владимиром Путиным. "Посмотрим, что будет дальше, но я очень разочарован президентом Путиным. Я могу это сказать, и мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это вопрос помощи людям жить", – говорит президент США.

