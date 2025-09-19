У Кремлі відреагували на слова Трампа про те, що Путін його "підвів"
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін його підвів, але Кремль ухилився від коментування, посилаючись на емоційність Трампа.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія залишається прибічником дипломатичного врегулювання конфлікту з Україною, звинувачуючи Європу у сприянні напруженості.
Президент США Дональд Трамп під час візиту до Великої Британії заявив, що Путін його підвів. У Кремлі хитро ухилилися від коментування цього питання.
Речник Кремля Дмитро Пєсков зіслався на емоційність Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ Інтерфакс.
Як у Росії відреагували на критику Трампа у бік Путіна?
Ми виходимо з того, що Сполучені Штати та особисто Трамп зберігають свою політичну волю та намір далі докладати зусиль до того, щоб сприяти українському врегулюванню. Тому, звичайно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, стосується цієї теми,
– прокоментував заяву Трампа Пєсков.
Він додав, що Путін нібито залишається прибічником дипломатичного врегулювання війни з Україною і "робить для цього багато". За його словами конфронтації та "накручуванню напруженості" сприяють у Європі.
Трамп раніше заявив, що Путін його "справді підвів"
Президент США Дональд Трамп заявив, що з початку своєї другої каденції він закінчив або запобіг 7-ми війнам.
Він додав, що війну в Україні вважав найлегшою для розв'язання. Однак, за його словами, Путін його "справді підвів".
Трамп підкреслив, що Путін вбиває як українців, так і росіян, останніх навіть більше. Він висловив надію, що війну невдовзі буде завершено.