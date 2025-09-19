Президент США Дональд Трамп під час візиту до Великої Британії заявив, що Путін його підвів. У Кремлі хитро ухилилися від коментування цього питання.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зіслався на емоційність Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ Інтерфакс.

Як у Росії відреагували на критику Трампа у бік Путіна?

Ми виходимо з того, що Сполучені Штати та особисто Трамп зберігають свою політичну волю та намір далі докладати зусиль до того, щоб сприяти українському врегулюванню. Тому, звичайно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, стосується цієї теми,

– прокоментував заяву Трампа Пєсков.

Він додав, що Путін нібито залишається прибічником дипломатичного врегулювання війни з Україною і "робить для цього багато". За його словами конфронтації та "накручуванню напруженості" сприяють у Європі.

Трамп раніше заявив, що Путін його "справді підвів"