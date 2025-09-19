Укр Рус
Геополитика Россия В Кремле отреагировали на слова Трампа о том, что Путин его "подвел"
19 сентября, 23:04
2

В Кремле отреагировали на слова Трампа о том, что Путин его "подвел"

Сергей Попович
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин его подвел, но Кремль уклонился от комментирования, ссылаясь на эмоциональность Трампа.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия остается сторонником дипломатического урегулирования конфликта с Украиной, обвиняя Европу в содействии напряженности.

Президент США Дональд Трамп во время визита в Великобританию заявил, что Путин его подвел. В Кремле хитро уклонились от комментирования этого вопроса.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сослался на эмоциональность Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское СМИ Интерфакс.

Смотрите также Трамп и Си провели телефонный разговор: говорили о завершении войны в Украине и TikTok

Как в России отреагировали на критику Трампа в сторону Путина?

Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, касается этой темы,
– прокомментировал заявление Трампа Песков.

Он добавил, что Путин якобы остается сторонником дипломатического урегулирования войны с Украиной и "делает для этого много". По его словам конфронтации и "накручиванию напряженности" способствуют в Европе.

Трамп ранее заявил, что Путин его "действительно подвел"

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала своей второй каденции он закончил или предотвратил 7-ми войн.

  • Он добавил, что войну в Украине считал самой легкой для решения. Однако, по его словам, Путин его "действительно подвел".

  • Трамп подчеркнул, что Путин убивает как украинцев, так и россиян, последних даже больше. Он выразил надежду, что война вскоре будет завершена.