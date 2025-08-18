18 серпня Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом у Білому домі. Перед тим, як піти на закриті переговори, політики поспілкувалися з пресою.

Розпочалося перебування українського лідера в гостях у Трампа з компліменту від Трампа. Президент США похвалив Зеленського за те, що той одягнув піджак, передає 24 Канал.

Дивіться також Ми готові до виборів, але вони можливі лише у безпеці, – Зеленський

Що сказав Трамп про українців і росіян?

Під кінець зустрічі політик зізнався у любові до українців. Однак згодом додав, що росіян він любить також.

Я люблю український народ, але я люблю всіх людей. Я люблю російський народ. Я люблю їх усіх. Я хочу, щоб війна припинилася,

– сказав Трамп.

До слова, Трамп також заявив, що і Путін, і Зеленський, і він сам хочуть, аби війна закінчилася. Він висловив сподівання, що сьогоднішня зустріч із український лідером завершиться угодою. Якщо цього не станеться, Трамп пригрозив зупинити підтримку Києва.

Крім того, за словами республіканця, Володимир Путін очікує на дзвінок від нього після того, як завершаться переговори із президентом України та європейськими лідерами.