Позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії, включно з його гучною риторикою, є "тактикою ведення переговорів". Така стратегія спрямована на тиск на Кремль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Як змінилася позиція Трампа щодо війни?

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, очевидний поворот Трампа на користь того, щоб Україна відвоювала всю свою територію, свідчить про розчарування президента США Путіним. Це відбулося лише через місяць після саміту в Алясці, який приніс мало конкретних результатів.

Водночас, за словами чиновника, Трамп не сигналізував про суттєву зміну політики США щодо Києва на Генеральній Асамблеї ООН, де він зустрівся з Володимиром Зеленським.

Президент США довго натякав, що Україні доведеться поступитися територією, щоб завершити війну, тож його заява 23 вересня стала помітним відходом від попередньої позиції.

Але через кілька годин держсекретар США Марко Рубіо повідомив Раді Безпеки ООН, що війна закінчиться за столом переговорів, а не на полі бою – це звичне повторення чинної політики США, що свідчить про те, що новий підхід Трампа поки не реалізується на практиці,

– йдеться в матеріалі.

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, все, що робить Трамп, відбувається крізь призму "Як ми можемо укласти угоду?".

Трамп тривалий час дуже розчарований Путіним. Він надсилає дуже сильний сигнал. Росія – величезна країна з величезною економікою, у неї воєнна економіка, а Україна все ж змогла захищати себе майже чотири роки,

– додав посадовець.

