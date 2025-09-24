Трамп несподівано розхвалив Україну: в NYT пояснили, чому це тривожний сигнал
- Дональд Трамп несподівано заявив, що Україна може перемогти Росію і повернути території, що здивувало європейських лідерів.
- NYT вказує на небезпеку в цій зміні риторики, підозрюючи, що Трамп планує "вмити руки" і може готувати ґрунт для відновлення відносин з Москвою та
23 вересня Дональд Трамп здивував заявами про війну. Неочікувано для європейців президент США хвалив Україну і заявив про її здатність перемогти Росію і повернути втрачені території.
Видання NYT зазначає, що радіти такій різкій зміні риторики Трампа не варто. За нею прихована небезпека, передає 24 Канал.
Дивіться також Ставлення Трампа до України змінилося: Зеленський назвав, яких кроків чекає Україна від США
Чому європейці були шоковані заявою Трампа про Україну?
Допис Трампа у соцмережі здивувала багатьох європейських лідерів і дипломатів.
Протягом кількох місяців президент США та його радники натякали, що Україні, ймовірно, доведеться поступитися частиною територій заради укладення мирної угоди з Росією. В один момент Трамп навіть сказав президенту України, що у нього "немає козирів".
Але у вівторок, 23 вересня, Трамп кардинально змінив курс, заявивши, що Україна може перемогти і повернути втрачені території.
Зміна позиції Трампа відбулася після двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який назвав це "великим зрушенням".
Американський лідер заявив, що його погляди змінилися, бо він починає "повністю розуміти" військову та економічну ситуацію. Політик назвав Росію "паперовим тигром" з величезними економічними проблемами. Також він розкритикував Москву за її нездатність перемогти свого меншого сусіда на полі бою.
Безпосередньо перед зустріччю з Зеленським Трамп заявив журналістам, що країни НАТО повинні збивати російські військові літаки, які заходять у їхній повітряний простір.
У чому криється небезпека заяви Трампа?
Кореспондент з питань Білого дому та національної безпеки Девід Сенгер пояснив, чому лестощі Трампа на адресу України є небезпечними.
Замість того, щоб шукати шлях до миру, президент Трамп, схоже, тепер просто вмиває руки щодо конфлікту в Україні, – вважає журналіст.
Він вказав на те, що президент США висловив упевненість у здатності України повернути свої території. При цьому політик проігнорував той факт, що Києву не вдалося цього зробити, коли США надавали десятки мільярдів доларів допомоги.
Також Трамп запропонував і надалі продавати зброю Європі, яку ті зможуть передавати Україні, але нічого не сказав про нову підтримку з боку США. Завершив він свій пост дивним реченням, побажавши усього найкращого і Україні, і Росії.
Європейці, які прибули на Генасамблею ООН, намагалися зрозуміти справжній зміст заяви Трампа про те, що Україна може виграти війну проти Росії. Один високопоставлений європейський військовий чиновник сказав, що вона є заплутаною і збиває з пантелику.
Багато союзників США побоюються, що насправді Трамп у такий спосіб лише готує ґрунт для відновлення повноцінних дипломатичних і торговельних відносин з Москвою – що давно є однією з його цілей, як і ціллю Путіна.
Що говорив Трамп на Генасамблеї ООН?
- Президент США визнав, що був переконаний у швидкому закінченні війни в Україні через його близькі стосунки з Володимиром Путіним.
- Трамп дорікнув ООН, що, мовляв, він поклав кінець семи війнам, а ООН не допомогла в жодному з випадків. За словами політика, "всі кажуть", що він має отримати Нобелівську премію миру "за кожне з цих досягнень".
- Американський лідер розкритикував рішення багатьох країн визнати Палестину. Він назвав це "великим подарунком" для ХАМАС.