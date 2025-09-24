23 вересня Дональд Трамп здивував заявами про війну. Неочікувано для європейців президент США хвалив Україну і заявив про її здатність перемогти Росію і повернути втрачені території.

Видання NYT зазначає, що радіти такій різкій зміні риторики Трампа не варто. За нею прихована небезпека, передає 24 Канал.

Чому європейці були шоковані заявою Трампа про Україну?

Допис Трампа у соцмережі здивувала багатьох європейських лідерів і дипломатів.

Протягом кількох місяців президент США та його радники натякали, що Україні, ймовірно, доведеться поступитися частиною територій заради укладення мирної угоди з Росією. В один момент Трамп навіть сказав президенту України, що у нього "немає козирів".

Але у вівторок, 23 вересня, Трамп кардинально змінив курс, заявивши, що Україна може перемогти і повернути втрачені території.

Зміна позиції Трампа відбулася після двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який назвав це "великим зрушенням".

Американський лідер заявив, що його погляди змінилися, бо він починає "повністю розуміти" військову та економічну ситуацію. Політик назвав Росію "паперовим тигром" з величезними економічними проблемами. Також він розкритикував Москву за її нездатність перемогти свого меншого сусіда на полі бою.

Безпосередньо перед зустріччю з Зеленським Трамп заявив журналістам, що країни НАТО повинні збивати російські військові літаки, які заходять у їхній повітряний простір.

У чому криється небезпека заяви Трампа?

Кореспондент з питань Білого дому та національної безпеки Девід Сенгер пояснив, чому лестощі Трампа на адресу України є небезпечними.

Замість того, щоб шукати шлях до миру, президент Трамп, схоже, тепер просто вмиває руки щодо конфлікту в Україні, – вважає журналіст.

Він вказав на те, що президент США висловив упевненість у здатності України повернути свої території. При цьому політик проігнорував той факт, що Києву не вдалося цього зробити, коли США надавали десятки мільярдів доларів допомоги.

Також Трамп запропонував і надалі продавати зброю Європі, яку ті зможуть передавати Україні, але нічого не сказав про нову підтримку з боку США. Завершив він свій пост дивним реченням, побажавши усього найкращого і Україні, і Росії.

Європейці, які прибули на Генасамблею ООН, намагалися зрозуміти справжній зміст заяви Трампа про те, що Україна може виграти війну проти Росії. Один високопоставлений європейський військовий чиновник сказав, що вона є заплутаною і збиває з пантелику.

Багато союзників США побоюються, що насправді Трамп у такий спосіб лише готує ґрунт для відновлення повноцінних дипломатичних і торговельних відносин з Москвою – що давно є однією з його цілей, як і ціллю Путіна.

