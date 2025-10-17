Російський диктатор Володимир Путін може не боятися арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, коли приїде до Будапешта для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Відповідну інформацію повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у коментарі журналістам, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Трамп і Путін хочуть зустрітися в Будапешті: у Sky News пояснили, чому обрали саме це місто

Що заявили в Угорщині про зустріч Путіна і Трампа?

Наразі дата та подробиці зустрічі американського та російського президентів залишаються невідомими. Але угорський міністр сказав, що всі деталі стануть відомі після усіх підготовчих розмов між посадовцями трьох країн.

Звичайно, ми тут, в Угорщині, в Будапешті, готові забезпечити належні умови, щоб американський і російський президенти могли провести переговори в безпечних і спокійних умовах. Це найбезпечніша країна Європи. Це одна з найбезпечніших країн світу, тож якщо десь і можна провести переговори в безпечних умовах, то саме тут,

– заявив він.

За його словами, Угорщина "з повагою" чекає на Путіна. Йому забезпечать "можливість в'їхати" в країну, провести там "успішні переговори", після чого повернутися у Росію, і узгоджень для цього "з ким-небудь не потрібно".

"Ми є суверенною країною. Ми з повагою зустрінемо президента Росії Владіміра Путіна, приймемо його як гостя і забезпечимо умови для його переговорів з американським президентом", – додав Петер Сіярто.

Довідково. У травні 2025 року парламент Угорщини проголосував за законопроєкт, який підтверджує вихід країни з МКС. Рішення було ухвалено після того, як МКС видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який був в Угорщині. Утім, рішення про вихід набуде чинності лише у 2026 році. Тому, наразі країна все ж залишається зв'язаною своїми зобов'язаннями перед МКС.

Будапешт уже готується

У соцмережі Facebook угорський міністр оприлюднив фото, на якому він розмовляв телефоном. У підписі він вказав, що обговорив з радником глави Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим процес підготовки.

На черзі підготовка – Юрій Ушаков, головний радник президента Росії з зовнішньої політики,

– ідеться у публікації.



Сіярто поговорив з Ушаковим / Фото із соцмереж посадовця

Що цьому передувало?