Американський президент Дональд Трамп зустрів російського диктатора Володимира Путіна на Алясці увечері у п'ятницю, 15 серпня.

Президенти Росії та США потиснули одне одному руки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FOX 9 Minneapolis-St. Paul.

Що відомо про зустріч Трампа і Путіна?

Американський президент Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін потиснули одне одному руки після зустрічі в Анкориджі, де пройдуть переговори між обома сторонами, після чого покинули аеропорт.

Обидва президенти відправилися на одному автомобілі.

Цікаво, що відразу після прибуття, один із журналістів вигукнув Володимиру Путіну питання, коли він припинить вбивати цивільне населення. Утім, диктатор удав, що не почув відповідного запитання у свій бік.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявив цього тижня, що він дізнається, наскільки серйозно Володимир Путін налаштований на припинення війни "вже за перші дві хвилини" майбутньої зустрічі.