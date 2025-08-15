Трамп встретил Путина на Аляске, президенты пожали руки
- Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным на Аляске, где они пожали руки.
- После встречи в Анкоридже президенты отправились в одном автомобиле.
Американский президент Дональд Трамп встретил российского диктатора Владимира Путина на Аляске вечером в пятницу, 15 августа.
Президенты России и США пожали друг другу руки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FOX 9 Minneapolis-St. Paul.
Смотрите также Как россияне продали Аляску американцам и почему именно здесь состоятся переговоры Путина и Трампа
Что известно о встрече Трампа и Путина?
Американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин пожали друг другу руки после встречи в Анкоридже, где пройдут переговоры между обеими сторонами, после чего покинули аэропорт.
Оба президента отправились на одном автомобиле.
Трамп встретился с Путиным: смотрите видео
Интересно, что сразу после прибытия, один из журналистов выкрикнул Владимиру Путину вопрос, когда он прекратит убивать гражданское население. Впрочем, диктатор сделал вид, что не услышал соответствующего вопроса в свою сторону.
К слову, ранее президент США Дональд Трамп заявил на этой неделе, что он узнает, насколько серьезно Владимир Путин настроен на прекращение войны "уже за первые две минуты" предстоящей встречи.