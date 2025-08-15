Американский президент Дональд Трамп встретил российского диктатора Владимира Путина на Аляске вечером в пятницу, 15 августа.

Президенты России и США пожали друг другу руки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FOX 9 Minneapolis-St. Paul.

Что известно о встрече Трампа и Путина?

Американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин пожали друг другу руки после встречи в Анкоридже, где пройдут переговоры между обеими сторонами, после чего покинули аэропорт.

Оба президента отправились на одном автомобиле.

Трамп встретился с Путиным: смотрите видео

Интересно, что сразу после прибытия, один из журналистов выкрикнул Владимиру Путину вопрос, когда он прекратит убивать гражданское население. Впрочем, диктатор сделал вид, что не услышал соответствующего вопроса в свою сторону.

К слову, ранее президент США Дональд Трамп заявил на этой неделе, что он узнает, насколько серьезно Владимир Путин настроен на прекращение войны "уже за первые две минуты" предстоящей встречи.