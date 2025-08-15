Впрочем, показательный момент может произойти еще раньше, а именно тогда, когда самолет российского диктатора приземлится в Анкоридже. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также "Трамп не подготовлен к встрече": как Путин может обмануть президента США

Может ли Путин снова опоздать на встречу с Трампом?

В CNN напоминают, что Дональд Трамп и Владимир Путин провели в Хельсинки встречу 7 лет назад. Тогда российский диктатор заставил своего американского коллегу ждать в гостевом доме более часа перед началом их встречи.

Владимир Путин приземлился лишь за 10 минут до запланированного начала саммита. Это восприняли как игру власти со стороны диктатора, учитывая, что он когда-то заставил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель ждать четыре часа.

Конечно, для Путина, который стремится восстановить свои позиции на мировой арене благодаря тет-а-тет с Трампом, многое изменилось. Остается открытым вопрос, будет ли его пунктуальность сигналом о его готовности достичь соглашения, но любое существенное опоздание может быть поучительным,

– говорится в материале.

В то же время приводят заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, сделанное на борту самолета в Магаданской области, который заявил, что Путин всегда прибывает вовремя, несмотря на его репутацию человека, который часто опаздывает.