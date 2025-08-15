Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах и дипломат Владимир Огрызко, отметив, что ранее европейские партнеры и наше государство усиленно работали над тем, чтобы Трамп поддерживал позицию безусловного и немедленного прекращения огня. Различные частичные варианты могут быть неэффективными.

Чего ожидать от встречи?

По мнению Огрызко, частичные сценарии вроде "воздушного перемирия" не приблизят окончание войны. Боевые действия в таком случае продолжатся. Критики Трампа обязательно ему напомнят, что он не смог достичь прекращения войны.

В общем есть много вопросов относительно того, насколько эффективной будет эта встреча. Она возникла из того, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф неправильно интерпретировал слова Путина. Тогда говорили, что диктатор якобы согласился на уступки. Однако впоследствии это опровергали.

Трамп не подготовлен к встрече. Кажется, что у него нет плана. Он все формирует на ходу. Вот журналистка спросила его, что он дальше будет делать. А Трамп на ходу импровизирует. Как можно вести переговоры, не имея конечной цели. Если цель – прекращение войны, то так не бывает. Этот тезис разбивается на кучу мелких подтем, к каждой из которых надо подходить со специалистами, расчетами и так далее.,

– подчеркнул Огрызко.

Добавим, встреча Трампа и Путина начнется в 22:00 15 августа. По данным СМИ, президент США может досрочно покинуть саммит, если все пойдет не по плану.