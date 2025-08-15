Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках та дипломат Володимир Огризко, зауваживши, що раніше європейські партнери та наша держава посилено працювали над тим, аби Трамп підтримував позицію безумовного та негайного припинення вогню. Різні часткові варіанти можуть бути неефективними.

Дивіться також Як росіяни продали Аляску американцям і чому саме тут відбудуться переговори Путіна і Трампа

Чого очікувати від зустрічі?

На думку Огризка, часткові сценарії на кшталт "повітряного перемир'я" не наблизять закінчення війни. Бойові дії у такому випадку продовжаться. Критики Трампа обов'язково йому нагадають, що він не зміг досягти припинення війни.

Загалом є багато питань щодо того, наскільки ефективною буде ця зустріч. Вона виникла з того, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф неправильно інтерпретував слова Путіна. Тоді говорили, що диктатор нібито погодився на поступки. Однак згодом це спростовували.

Трамп не підготовлений до зустрічі. Здається, що у нього немає плану. Він все формує на ходу. Ось журналістка спитала його, що він далі робитиме. А Трамп на ходу імпровізує. Як можна вести переговори, не маючи кінцевої мети. Якщо ціль – припинення війни, то так не буває. Ця теза розбивається на купу дрібних підтем, до кожної з яких треба підходити зі спеціалістами, розрахунками і так далі.,

– підкреслив Огризко.

Додамо, зустріч Трампа і Путіна розпочнеться о 22:00 15 серпня. За даними ЗМІ, президент США може достроково залишити саміт, якщо все піде не за планом.