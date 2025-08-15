Утім, показовий момент може відбутися ще раніше, а саме тоді, коли літак російського диктатора приземлиться в Анкориджі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чи може Путін знову запізнитися на зустріч з Трампом?

У CNN нагадують, що Дональд Трамп і Володимир Путін провели в Гельсінкі зустріч 7 років тому. Тоді російський диктатор змусив свого американського колегу чекати в гостьовому будинку понад годину перед початком їхньої зустрічі.

Володимир Путін приземлився лише за 10 хвилин до запланованого початку саміту. Це сприйняли як гру влади з боку диктатора, враховуючи, що він колись змусив ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель чекати чотири години.

Звичайно, для Путіна, який прагне відновити свої позиції на світовій арені завдяки віч-на-віч із Трампом, багато що змінилося. Залишається відкритим питання, чи буде його пунктуальність сигналом про його готовність досягти угоди, але будь-яке суттєве запізнення може бути повчальним,

– ідеться у матеріалі.

Водночас наводять заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, зроблену на борту літака в Магаданській області, який заявив, що Путін завжди прибуває вчасно, попри його репутацію людини, яка часто запізнюється.