Джастін Трюдо записав прощальне відео перед відставкою з посади прем’єра Канади

Джастін Трюдо лишає посаду прем'єр-міністра Канади. У четвер, 13 березня, він звернувся до громадян з прощальним зверненням.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Джастіна Трюдо у соцмережі Х.

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Що сказав Трюдо у зверненні

Так, у своєму відео Джастін Трюдо заявив, що пишається службою країні, громадяни якої відстоюють правильні цінності, завжди готові до викликів і підтримують одне одного у найважливіші моменти. Він сказав, що, хоча це його останній день на посаді, він завжди залишатиметься "сміливим і беззаперечно канадцем".

Ексміністр зазначив, що його єдине побажання – аби незалежно від викликів, які постануть перед канадцями, вони "завжди залишалися такими ж".

Зазначимо, що 14 березня присягу на церемонії в Рідо-Голл в Оттаві має скласти новий лідер Ліберальної партії – Марк Карні. Саме він замінить Трюдо на посаді прем'єр-міністра Канади.

Сам Трюдо не планує балотуватися у своєму окрузі в Монреалі на наступних виборах.