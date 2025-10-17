Дональд Трамп висловився про далекобійні удари американською зброєю по території Росії. Президент США наголосив, що буде обговорювати це питання з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч президентів США та України у Білому домі.

Що сказав Трамп про удари вглиб Росії ракетами США?

Дональд Трамп відповів на питання про удари вглиб Росії американською зброєю.

Ми будемо це обговорювати. Так, це ескалація, але будемо це обговорювати,

– зазначив президент США.

Також журналісти запитали Трамп стосовно відправлення ракет Tomahawk в Україну. Американський лідер зазначив, що проблема в тому, що ці ракети потрібні США.

"Ми дуже багато озброєння відправляли в Україну за останні роки. Також є різні підходи (щодо відправлення Tomahawk українцям, – 24 Канал). Ми можемо відправити це до Європейського Союзу, а вони – сплатити за зброю. Ми потребуємо Tomahawk та іншого озброєння, але ми мусимо закінчити війну", – сказав Трамп.

Американський лідер наголосив, що буде обговорювати з Володимиром Зеленським багато "потужного озброєння". Водночас Трамп сказав, що "краще закінчити цю війну без Tomahawk", і вважає, що "ми дуже близько до цього".