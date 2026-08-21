Операція M&Ms: Україна готувала план, щоб паралізувати роботу аеропортів в Росії, – The Atlantic

Українські фахівці розробляли масштабну та ризиковану операцію під кодовою назвою M&Ms.ЇЇ метою було повне закриття повітряного простору над Москвою за допомогою тисячі дронів із штучним інтелектом.

Про це пише The Atlantic із посиланням поінформованих співрозмовників.

В чому полягала суть операції?

Проєкт передбачав регулярні нічні атаки роями автономних безпілотників, які мали самостійно знаходити та уражати цілі на території аеропортів без участі операторів. За задумом розробників, масовані удари по авіаційній інфраструктурі змусили б іноземні авіакомпанії, такі як Turkish Airlines та Emirates, припинити сполучення з російською столицею, позбавивши місцеву еліту одного з останніх шляхів до світу.

На відміну від стандартних атак, операція M&Ms спиралася на технологію зіставлення карт, де бортовий комп'ютер порівнює зображення з камери із завантаженими знімками місцевості. Це дозволяє безпілотникам долати засоби радіоелектронної боротьби, адже їм не потрібен зв'язок із пілотом чи сигнал GPS для ухвалення рішення про удар.

Для прориву щільної російської протиповітряної оборони планувалося залучити до 1000 дешевих і майже однакових безпілотників за одну ніч. Саме через велику кількість і візуальну подібність цих апаратів військова операція отримала свою кодову назву на честь популярних солодощів.

Під час презентації плану взимку Володимир Зеленський висловив серйозні сумніви, побоюючись, що випадкове ураження цивільного літака чи загибель пасажирів можуть сприйняти як піратство. Аби мінімізувати ці ризики, розробники пропонували завчасно попереджати авіакомпанії про небезпеку, спонукаючи їх самостійно евакуювати борти та скасувати польоти.

Використання повністю автономної зброї також викликало гострі дискусії серед військових і юридичних експертів через відсутність людини в ланцюгу ухвалення рішень. Попри сумніви щодо відповідності міжнародному праву та загрозу помилкової ідентифікації цілей, прагнення знайти дієвий важіль для відновлення мирного процесу змусило дати зелене світло підготовчій фазі.

Головним архітектором і натхненником операції виступав тогочасний міністр оборони Михайло Федоров, який сформував команду програмістів та залучив європейські кошти для масштабування виробництва. Однак після його відправки у відставку в липні та призначення Євгенія Хмари розробку проєкту M&Ms очікувано поставили на паузу.

За оцінками джерел, нове керівництво оборонного відомства технічно спроможне відновити підготовку операції, проте для формування нової команди та налагодження процесів знадобиться щонайменше три місяці. Водночас паралельно тривають розробки інших високотехнологічних рішень для підриву економічного та військового потенціалу ворога.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року СБУ провела масштабну спецоперацію "Павутина", завдавши одночасного удару по російських військових аеродромах у трьох часових поясах. Її метою було знищення стратегічних бомбардувальників Росії, які використовувалися для ударів по Україні, а також послаблення російського стратегічного та ядерного потенціалу.

За заявами української сторони, унаслідок атаки дронами було уражено стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, а також літаки спеціального призначення А-50.