Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на осведомленных собеседников.

В чем заключалась суть операции?

Проект предусматривал регулярные ночные атаки роями автономных беспилотников, которые должны были самостоятельно находить и поражать цели на территории аэропортов без участия операторов. По замыслу разработчиков, массированные удары по авиационной инфраструктуре заставили бы иностранные авиакомпании, такие как Turkish Airlines и Emirates, прекратить полеты в российскую столицу, лишив местную элиту одного из последних путей в мир.

В отличие от стандартных атак, операция M&Ms опиралась на технологию сопоставления карт, при которой бортовой компьютер сравнивает изображение с камеры с загруженными снимками местности. Это позволяет беспилотникам обходить средства радиоэлектронной борьбы, ведь им не нужна связь с пилотом или сигнал GPS для принятия решения о нанесении удара.

Для прорыва плотной российской противовоздушной обороны планировалось задействовать до 1000 дешевых и почти одинаковых беспилотников за одну ночь. Именно из-за большого количества и визуального сходства этих аппаратов военная операция получила свое кодовое название в честь популярных сладостей.

Во время презентации плана зимой Владимир Зеленский выразил серьезные сомнения, опасаясь, что случайное поражение гражданского самолета или гибель пассажиров могут быть восприняты как пиратство. Чтобы минимизировать эти риски, разработчики предлагали заранее предупреждать авиакомпании об опасности, побуждая их самостоятельно эвакуировать самолеты и отменять рейсы.

Использование полностью автономного оружия также вызвало острые дискуссии среди военных и юридических экспертов из-за отсутствия человека в цепочке принятия решений. Несмотря на сомнения относительно соответствия международному праву и угрозу ошибочной идентификации целей, стремление найти действенный рычаг для возобновления мирного процесса заставило дать зеленый свет подготовительной фазе.

Главным архитектором и вдохновителем операции выступал тогдашний министр обороны Михаил Федоров, который сформировал команду программистов и привлек европейские средства для расширения производства. Однако после его отставки в июле и назначения Евгения Хмары разработку проекта M&Ms, как и ожидалось, приостановили.

По оценкам источников, новое руководство оборонного ведомства технически способно возобновить подготовку операции, однако для формирования новой команды и налаживания процессов потребуется не менее трех месяцев. В то же время параллельно продолжаются разработки других высокотехнологичных решений для подрыва экономического и военного потенциала врага.

Напомним, 1 июня 2025 года СБУ провела масштабную спецоперацию "Паутина", нанеся одновременный удар по российским военным аэродромам в трех часовых поясах. Ее целью было уничтожение стратегических бомбардировщиков России, которые использовались для нанесения ударов по Украине, а также ослабление российского стратегического и ядерного потенциала.

По заявлениям украинской стороны, в результате атаки дронами были поражены стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160, а также самолеты специального назначения А-50.