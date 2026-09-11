"Я б вчинив так само": Трамп заявив, що не шкодує про війну в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність повторити військові удари по Ірану, яких американська армія завдала у лютому. За його словами, ця військова операція позбавила Тегеран можливості створити власну ядерну зброю.

Про це американський лідер розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Що сказав Трамп про війну в Ірані?

Президент США підкреслив, що абсолютно не вірить у можливість про щось жалкувати під час ухвалення рішень такого рівня. Він зазначив, що окремі люди неодноразово запитували його про доцільність лютневої атаки на іранські об'єкти.

Ні, я не вірю в те, що можна про щось жалкувати…Деякі люди запитували мене про це, і якби довелося робити це знову, я вчинив би так само. Я позбавив їх можливості створювати ядерну зброю,

– наголосив Дональд Трамп.

Глава Білого дому переконаний, що без рішучого втручання Вашингтона іранська сторона вже мала б у своєму розпорядженні ядерний арсенал. На його думку, це призвело б до катастрофічних наслідків для всього регіону та безпеки Сполучених Штатів.

Вони б стерли з лиця землі весь Близький Схід і почали б завдавати ударів по наших містах,

– застеріг президент США.

Дональд Трамп також звернув увагу на теперішнє становище Тегерана після серії військових та економічних ударів. За оцінкою американського президента, правлячі кола в Ірані опинилися у надзвичайно складній ситуації.

Він підкреслив, що іранський режим "ледве тримається на плаву" і "у них серйозні проблеми".

Ескалація між країнами триває вже пів року. Напередодні, 9 вересня, Іран заявив про атаки на 10 суден поблизу Ормузької протоки у відповідь на затоплення п'яти іранських нафтових танкерів силами США.

Раніше, 1 вересня США завдали нових масованих ударів по цілях в Ірані поблизу Ормузької протоки. Дональд Трамп підтвердив атаку, назвавши її відповіддю на морські міни та ракетний удар по американській базі в Йорданії. В Ірані заявили, що готують відповідь, пригрозивши ударами по Бахрейну та Кувейту.