США змінили стратегію: Рубіо розповів, чому не планують нових ударів по Ірану

Вашингтон змінює свою стратегію щодо Близького Сходу та готується до тривалого тиску замість атак. Союзники вже отримали відповідні сигнали про нові пріоритети адміністрації США.

Про це повідомляє Axios з посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо та джерело, обізнане з ситуацією.

Нові пріоритети США

Рубіо повідомив союзникам, що Вашингтон поки що не планує відновлювати удари по Ірану. Замість прямих військових атак американська адміністрація вирішила змінити вектор своєї політики. Тепер Білий дім зосередиться на економічному та військово-морському тиску.

Повідомлення Рубіо міністрам закордонних справ кількох союзних країн надійшло на тлі того, що США вважають, що морська блокада дедалі сильніше тисне на Іран, водночас через Ормузьку протоку проходять дедалі більші обсяги нафти,

– йдеться у матеріалі.

Проте держсекретар США дав зрозуміти, що ймовірність ударів залишається за умови, якщо Іран атакує першим.

Основними інструментами стримування Тегерана стануть посилення санкцій та морська блокада. Крім того, Сполучені Штати планують суттєво збільшити обсяги транспортування нафти через Ормузьку протоку, щоб мінімізувати ризики для світового енергетичного ринку.

Один з американських чиновників очікує, що така політика збережеться принаймні до закінчення проміжних виборів, після яких знову можуть розглянути можливість повернення військової кампанії проти Ірану.

Нагадаємо, 24 серпня Вашингтон заявив, що розпочинає масштабну економічну операцію проти Ірану, мета якої – позбавити режим Тегерану доступу до фінресурсів. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, конфлікт переходить у фінальну стадію, а у разі військової відповіді Ірану Дональд Трамп відреагує "швидко та рішуче".