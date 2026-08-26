Об этом сообщает Axios со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио и источник, знакомый с ситуацией.

Новые приоритеты США

Рубио сообщил союзникам, что Вашингтон пока не планирует возобновлять удары по Ирану. Вместо прямых военных атак американская администрация решила изменить вектор своей политики. Теперь Белый дом сосредоточится на экономическом и военно-морском давлении.

Сообщение Рубио министрам иностранных дел нескольких союзных стран поступило на фоне того, что США считают, что морская блокада все сильнее давит на Иран, в то же время через Ормузский пролив проходят все большие объемы нефти,

– говорится в материале.

Однако госсекретарь США дал понять, что вероятность ударов сохраняется при условии, если Иран нанесет атаку первым.

Основными инструментами сдерживания Тегерана станут ужесточение санкций и морская блокада. Кроме того, Соединенные Штаты планируют существенно увеличить объемы транспортировки нефти через Ормузский пролив, чтобы минимизировать риски для мирового энергетического рынка.

Один из американских чиновников ожидает, что такая политика сохранится по крайней мере до окончания промежуточных выборов, после которых снова могут рассмотреть возможность возобновления военной кампании против Ирана.

Напомним, 24 августа Вашингтон заявил, что начинает масштабную экономическую операцию против Ирана, цель которой – лишить режим Тегерана доступа к финансовым ресурсам. По словам министра финансов США Скотта Бессента, конфликт переходит в финальную стадию, а в случае военного ответа Ирана Дональд Трамп отреагирует "быстро и решительно".