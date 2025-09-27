Не лише Україну обрав за мішень: політолог сказав, чого добивається Орбан своїми нападками
- Віктор Орбан "нападає" не лише на Україну, але й на керівництво Європейського Союзу, щоб зміцнити свої політичні позиції.
- Орбану важливо втриматись у кріслі прем'єра та діставати гроші для країни.
Дональд Трамп закликав Угорщину скоротити імпорт російської нафти, але Віктор Орбан відкинув таку ідею. Крім цього, прем'єр-міністр Угорщини поводиться досить різко у відношенні до України, а також навіть ЄС.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда, зауваживши, що йому потрібно втриматись на своїй посаді. Однак найголовніше, що спонукає до таких нападків Орбана, є гроші.
Дивіться також У НАТО є ті, хто вірить, що порушення повітряного простору Естонії Росією є випадковістю, – Bild
Чого добивається Орбан своїми нападками?
Директор Інституту світової політики зауважив, що Орбан веде послідовну кампанію з прицілом на парламентські вибори навесні наступного року. Цю кампанію можна визначити фразою – "ставка більша за життя".
Орбан розуміє, що якщо він втратить прем'єрське крісло, на нього чекають не лише моральні страждання, а й судові переслідування. Тому він іде на постійне загострення.
Цю ставку він хоче виграти не лише завдяки Україні. Об'єктом для свого тролінгу та критики він використав також Урсулу фон дер Ляєн (президент Єврокомісії).
Він обрав Україну та керівництво ЄС, щоб отримати більше грошей для Угорщини,
– наголосив Магда.
Завдяки програмі SAFE (нова програма ЄС, яка має зміцнити оборонну промисловість і підвищити готовність країн захищати свої інтереси) Угорщина отримує кілька мільярдів євро на модернізацію своєї системи захисту. Європа не може виключити угорців з цієї програми, адже країна має кордон з Україною, де триває війна.
Цікаво! Орбан наклав вето на впровадження санкцій проти Росії. Євросоюз планує виділити країні 500 мільйонів євро, щоб угорський прем'єр його зняв.
Нападки Орбана на ЄС та Україну: якими були заяви?
- Ще влітку Орбан заявив, що Трамп нібито "з'їв на сніданок" Урсулу фон дер Ляєн, коментуючи угоду між США та ЄС.
- Також він припустив, що після завершення війни Україну буде поділено на три зони: російську, демілітаризовану та західну. За його словами російська вже існує, залишається питання, які регіони до неї увійдуть.
- Вже пізніше Орбан заявив, що Угорщина не має антиукраїнської позиції та зацікавлена в майбутньому України. Водночас, за його словами, ЄС підтримує війну, щоб претендувати на статус великої держави.
- 27 вересня прем'єр-міністр Угорщини звернувся до Володимира Зеленського з проханням "не переслідувати" його країну. Він додав, що Україна б давно розпалася без підтримки НАТО та ЄС.