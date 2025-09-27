Дональд Трамп закликав Угорщину скоротити імпорт російської нафти, але Віктор Орбан відкинув таку ідею. Крім цього, прем'єр-міністр Угорщини поводиться досить різко у відношенні до України, а також навіть ЄС.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда, зауваживши, що йому потрібно втриматись на своїй посаді. Однак найголовніше, що спонукає до таких нападків Орбана, є гроші.

Чого добивається Орбан своїми нападками?

Директор Інституту світової політики зауважив, що Орбан веде послідовну кампанію з прицілом на парламентські вибори навесні наступного року. Цю кампанію можна визначити фразою – "ставка більша за життя".

Орбан розуміє, що якщо він втратить прем'єрське крісло, на нього чекають не лише моральні страждання, а й судові переслідування. Тому він іде на постійне загострення.

Цю ставку він хоче виграти не лише завдяки Україні. Об'єктом для свого тролінгу та критики він використав також Урсулу фон дер Ляєн (президент Єврокомісії).

Він обрав Україну та керівництво ЄС, щоб отримати більше грошей для Угорщини,

– наголосив Магда.

Завдяки програмі SAFE (нова програма ЄС, яка має зміцнити оборонну промисловість і підвищити готовність країн захищати свої інтереси) Угорщина отримує кілька мільярдів євро на модернізацію своєї системи захисту. Європа не може виключити угорців з цієї програми, адже країна має кордон з Україною, де триває війна.

Нападки Орбана на ЄС та Україну: якими були заяви?