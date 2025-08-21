Президент Угорщини Тамаш Шуйок оприлюднив публікацію зі співчуттями постраждалим унаслідок російського удару по місту Мукачево Закарпатської області, де атакували американський завод.

Утім, невдовзі він відреагував допис, забравши будь-яку згадку про причетність Росії до атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Telex.

Як відреагували в Угорщині на атаку?

Спершу зранку угорський президент Тамаш Шуйок оприлюднив допис, у якому висловив глибоке співчуття постраждалим від російського ракетного удару по Мукачеву. Він побажав їм якомога швидшого одужання.

Згодом формулювання у публікації зазнало змін. Фразу "російського ракетного удару" він забрав, натомість тепер пише просто "ракетного удару". Також написав, що закінчення "конфлікту" нібито є спільним інтересом "для всіх".

Я сподіваюся, що сторони у війні зможуть це усвідомити й завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям найближчим часом буде поставлено крапку в цій нелюдській та безглуздій різанині,

– ідеться у публікації.

В МЗС теж прокоментували удар

Хоч Віктор Орбан та лідер опозиції Петер Мадяр мовчать, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав у Facebook, що "новини з України цього ранку ще раз підтверджують, що мир необхідний якомога швидше".

Всі повинні докласти всіх зусиль, щоб досягти мирної угоди, яка якнайшвидше покладе край війні! Це єдиний спосіб запобігти подальшому кровопролиттю та руйнуванню,

– наголосив він.

Цікаво, що він теж не згадав про винуватість Росії, яка сама ж цього удару і завдала.

