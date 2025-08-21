Президент Угорщини висловив співчуття через удар по Мукачеву: згадку про Росію з допису забрав
- Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від удару по Мукачеву, але видалив згадку про Росію.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав до мирної угоди, не згадуючи про причетність Росії до атаки.
Президент Угорщини Тамаш Шуйок оприлюднив публікацію зі співчуттями постраждалим унаслідок російського удару по місту Мукачево Закарпатської області, де атакували американський завод.
Утім, невдовзі він відреагував допис, забравши будь-яку згадку про причетність Росії до атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Telex.
Як відреагували в Угорщині на атаку?
Спершу зранку угорський президент Тамаш Шуйок оприлюднив допис, у якому висловив глибоке співчуття постраждалим від російського ракетного удару по Мукачеву. Він побажав їм якомога швидшого одужання.
Згодом формулювання у публікації зазнало змін. Фразу "російського ракетного удару" він забрав, натомість тепер пише просто "ракетного удару". Також написав, що закінчення "конфлікту" нібито є спільним інтересом "для всіх".
Я сподіваюся, що сторони у війні зможуть це усвідомити й завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям найближчим часом буде поставлено крапку в цій нелюдській та безглуздій різанині,
– ідеться у публікації.
В МЗС теж прокоментували удар
Хоч Віктор Орбан та лідер опозиції Петер Мадяр мовчать, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав у Facebook, що "новини з України цього ранку ще раз підтверджують, що мир необхідний якомога швидше".
Всі повинні докласти всіх зусиль, щоб досягти мирної угоди, яка якнайшвидше покладе край війні! Це єдиний спосіб запобігти подальшому кровопролиттю та руйнуванню,
– наголосив він.
Цікаво, що він теж не згадав про винуватість Росії, яка сама ж цього удару і завдала.
Що відомо про удар по Закарпатті?
Уночі росіяни завдали ракетного удару по Мукачівщині. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа. Постраждалих госпіталізували до лікарні, з них двоє осіб перебувають у важкому стані.
Під ударом у Мукачево опинився завод з виробництва побутових приладів. У підприємство влучили дві крилаті ракети типу "Калібр". Повідомляли, що на місцях перебувають екстрені служби, рятувальники гасили полум'я.
Керівник ОВА Мирослав Білецький звертався до мешканців Мукачівського та Ужгородського районів. У зв'язку з пожежею, що виникла після удару по підприємству, спостерігається значне задимлення повітря.