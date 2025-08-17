Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна повинна мати змогу себе захистити. Вона порівняла це зі "сталевим дикобразом", до якого не може підійти жоден жихак.

Зеленський дає спільну пресконференцію з Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента України.

Що фон дер Ляєн каже про гарантії безпеки Україні?

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україні потрібні сильні безпекові гарантії. Це зокрема в інтересах Європи.

Вона підкреслила, що Україна має мати змогу себе захистити, жодні обмеження на чисельність її армії або на допомогу від інших країн є неприйнятними.

Україна повинна стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник,

– каже фон дер Ляєн.

Європа вітає готовність президента США Дональда Трампа докластися до гарантій безпеки Україні, які будуть подібні до 5 статті НАТО. "Коаліція охочих" та Європа загалом готові докласти до цього своїх зусиль.