Мерц заявив, що навряд чи Україна вступить у ЄС у найближчі 9 років
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна навряд чи стане членом ЄС до кінця бюджетного періоду 2034 року.
- Пріоритетом для Німеччини є завершення війни в Україні, після чого відбудова країни буде пов'язана з її вступом до ЄС.
Україна навряд стане членом Європейського Союзу у найближчі роки, зокрема, до завершення наступного бюджетного періоду, який триватиме до 2034 року.
Таку думку у п'ятницю, 18 липня, висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.
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Чому Україна наврядчи стане членом ЄС раніше?
За словами німецького канцлера, наразі найважливішим пріоритетом для його країни є докладання зусиль для закінчення повномасштабної війни в Україні. Після цього справа стосуватися відбудови України.
Фрідріх Мерц зазначив, що процес вищезгаданої відбудови буде пов'язаний з процесом, внаслідок якого Україна може долучитися до Європейського Союзу. Утім, на його думку, для цього потрібні "кілька років".
Це, ймовірно, ще не вплине на середньострокові фінансові перспективи Європейського Союзу,
– сказав він.
Ідеться про семирічний бюджетний цикл 2028-2034 років. Утім, канцлер Німеччини наголосив, що наразі вступ України в Європейський Союз залишається неможливим через те, що країна досі зазнає нападу Росії.
Водночас агентство нагадує, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в лютому в Києві, що Україна може вступити до ЄС до 2030 року, якщо країна продовжить реформи з нинішніми темпами та якістю.