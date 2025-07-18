Мерц заявив, що навряд чи Україна вступить у ЄС у найближчі 9 років

Україна навряд стане членом Європейського Союзу у найближчі роки, зокрема, до завершення наступного бюджетного періоду, який триватиме до 2034 року.

Таку думку у п'ятницю, 18 липня, висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

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Чому Україна наврядчи стане членом ЄС раніше?

За словами німецького канцлера, наразі найважливішим пріоритетом для його країни є докладання зусиль для закінчення повномасштабної війни в Україні. Після цього справа стосуватися відбудови України.

Фрідріх Мерц зазначив, що процес вищезгаданої відбудови буде пов'язаний з процесом, внаслідок якого Україна може долучитися до Європейського Союзу. Утім, на його думку, для цього потрібні "кілька років".

Це, ймовірно, ще не вплине на середньострокові фінансові перспективи Європейського Союзу,

– сказав він.

Ідеться про семирічний бюджетний цикл 2028-2034 років. Утім, канцлер Німеччини наголосив, що наразі вступ України в Європейський Союз залишається неможливим через те, що країна досі зазнає нападу Росії.

Водночас агентство нагадує, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в лютому в Києві, що Україна може вступити до ЄС до 2030 року, якщо країна продовжить реформи з нинішніми темпами та якістю.