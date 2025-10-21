Україна та ЄС готують план закінчення війни з 12 пунктів, – Bloomberg

Наразі європейські країни співпрацюють з Україною над 12-пунктною пропозицією щодо припинення війни на поточних лініях фронту. Це стало реакцією на нові вимоги Володимира Путіна щодо передачі певних територій в обмін на мирну угоду.

Деталі для Bloomberg розповіли обізнані з цим питанням особи, передає 24 Канал. За виконанням запропонованого плану стежитиме миротворча рада на чолі з Дональдом Трампом.

Дивіться також Знову Будапешт: чого Україні чекати від зустрічі Трампа з Путіним і чи арештують останнього в Угорщині

Яку пропозицію готують Україна та ЄС?

Обидві сторони одночасно припинять просування на лінії фронту в межах запровадження перемир'я.

Опісля план передбачає повернення всіх депортованих дітей до України та обмін полоненими.

Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення та можливість до швидкого вступу до ЄС.

Санкції проти Росії будуть скасовувати поступово, але в разі повторного нападу обмеження відновлять. Водночас близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів російського Центрального Банку повернуть лише за умови участі країни-агресорки в повоєнній відбудові.

Москва і Київ мають розпочати переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ні Європа, ні Україна юридично не визнають жодної захопленої області російською.