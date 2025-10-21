Украина и ЕС готовят план окончания войны из 12 пунктов, – Bloomberg

Сейчас европейские страны сотрудничают с Украиной над 12-пунктным предложением о прекращении войны на текущих линиях фронта. Это стало реакцией на новые требования Владимира Путина о передаче определенных территорий в обмен на мирное соглашение.

Детали для Bloomberg рассказали знакомые с этим вопросом лица, передает 24 Канал. За выполнением предложенного плана будет следить миротворческий совет во главе с Дональдом Трампом.

Смотрите также Опять Будапешт: чего Украине ждать от встречи Трампа с Путиным и арестуют ли последнего в Венгрии

Какое предложение готовят Украина и ЕС?

Обе стороны одновременно прекратят продвижение на линии фронта в рамках введения перемирия.

После этого план предусматривает возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными.

Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление и возможность быстрого вступления в ЕС.

Санкции против России будут отменять постепенно, но в случае повторного нападения ограничения восстановят. В то же время около 300 миллиардов долларов замороженных резервов российского Центрального банка вернут только при условии участия страны-агрессора в послевоенном восстановлении.

Москва и Киев должны начать переговоры об управлении оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают ни одну захваченную область российской.

Обратите внимание! Источники Bloomberg, пожелавшие остаться анонимными, предупредили, что детали плана пока дорабатываются и он может измениться. К тому же любое предложение потребует одобрения Вашингтона, поэтому европейские чиновники могут посетить США уже на этой неделе.

Интересно, что это предложение перекликается с последними призывами Трампа после визита в Белый дом Владимира Зеленского 17 октября. Американский лидер предложил немедленно заморозить конфликт на нынешних позициях перед началом переговоров.