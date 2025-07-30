Попри санкції Євросоюзу, спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко змогла прилетіти до Женеви для участі у міжнародній конференції. Італія та Франція дали дозвіл на проліт її літака після прохання уряду Швейцарії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як Матвієнко потрапила до ЄС попри санкції?

За даними онлайн-сервісу відстеження польотів, літак із Матвієнко пролетів над Туреччиною та Середземним морем, після чого через Італію прибув до швейцарської Женеви у понеділок. У середу він повернувся до Москви, знову через повітряний простір Франції та Італії.

Як повідомили джерела видання у Римі, Італія дозволила літаку з Матвієнко увійти у свій повітряний простір на прохання уряду Швейцарії. Перед цим італійський уряд проконсультувався з владою Франції, яка також отримала запит на проліт, перш ніж надати дозвіл.

У МЗС Швейцарії у відповідь на запит видання нагадали, що країна може робити винятки з обмежень на в’їзд, "зокрема для польотів, що здійснюються з гуманітарною, медичною або дипломатичною метою".

У виданні зауважили, що Євросоюз російським літакам входити в свій повітряний простір невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Матвієнко очолила російську делегацію на Всесвітній конференції спікерів парламентів, яка проходила у Женеві.