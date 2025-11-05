На виборах мера Нью-Йорка переміг мусульманин Зохран Мамдані: чому його не любить Трамп

Нью-Йорк уперше очолить мусульманин. Це "демократичний соціаліст" Зохран Мамдані, якого дуже не люблять республіканці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чому перемога мусульманина Мамдані у Нью-Йорку важлива?

ЗМІ вже назвали перемогу Мамдані тріумфом прогресивного крила Демократичної партії. Вибори мера Нью-Йорка стали першими великими виборами з моменту повернення Дональда Трампа на посаду президента. Нове покоління лідерів дає демократам шанс на успіх перед виборами до Конгресу в 2026 році, бо зараз партія переживає не найкращі часи.

Мамдані називає себе демократичним соціалістом. Йому 34, і раніше він був невідомим законодавцем штату. Тепер же – став однією з найпомітніших фігур Демократичної партії.

Політик народився в Уганді, його родина переїхала у Нью-Йорк, коли йому було 7. Мамдані – перший мусульманин, перший азієць, перший міленіал і перший за понад 30 років мер Нью-Йорка, пов'язаний із демократичними соціалістами Америки.

Чому Трамп не любить Мамдані?

Дональд Трамп називає Мамдані комуністом і відверто погрожував нью-йоркцям, мовляв, вони мають проголосувати за іншого кандидата – Ендрю Куомо, який не представляє жодну з партій. Інакше місту уріжуть фінансування.

Цікаво, що Мамдані представляє округ Квінз – той самий, що і свого часу Трамп. До того ж чинний президент США народився в Нью-Йорку, а тому протистояння Трампа і Мамдані має і особистий вимір.

Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. І якщо є якийсь спосіб налякати деспота, то це ліквідувати ті умови, які дозволили йому накопичити владу. Тож, Дональде Трампе, оскільки я знаю, що ти дивишся, я маю для тебе два слова: збільш гучність,

– сказав Мамдані перед юрбою прихильників.

Цікаво! 67-річний Куомо, колишній губернатор-демократ, програв номінацію Мамдані на початку цього року, а тому балотувався як незалежний кандидат. 4 роки тому він пішов у відставку з посади губернатора після звинувачень у сексуальних домаганнях, хоча й заперечує їх. Куомо зображував Мамдані як радикального лівого, чиї пропозиції були непрацездатними та небезпечними.

Яка політична програма Мамдані, чого він хоче?

Політик закликав підвищити податки для корпорацій та багатих. Натомість спрямувати кошти на безкоштовний догляд за дітьми та безкоштовні міські автобуси. А також заморозити орендну плату.

Керівники Волл-стріт висловили стурбованість щодо призначення демократичного соціаліста на чолі фінансової столиці світу,

– акцентує Reuters.