Партія проросійської Марін Ле Пен здобула історичну перемогу на виборах до Сенату

У неділю, 27 вересня у Франції проходили вибори до верхньої палати французького парламенту. Ультраправа партія "Національне об'єднання" вперше отримала достатньо місць для того, щоб сформувати парламентську групу.

Вони матимуть 14 місць з 348. Про це пише France24.

Що відомо про результати "Національного об'єднання"?

Видання зазначає, що половину членів верхньої палати французького парламенту обирають шляхом непрямого голосування кожні 3 роки. Сенатори перебувають на посаді 6 років.

"Національне об'єднання" вперше у своїй історії зуміло подолати бар'єр у 10 місць. Тепер вони зможуть сформувати парламентську групу у Сенаті.

Після оголошення результатів колишня лідерка партії Марін Ле Пен, яку підозрюють у зв'язках з Кремлем, написала у власних соцмережах про "історичну перемогу" партії. Очільник "Національного об'єднання" Жордан Барделла повідомив про наміри політсили. Ультраправі хочуть сформувати парламентську групу разом зі своїм союзником – "Союзом правих за республіку", який має 2 місця у Сенаті.

Окрім цього, історичну для себе перемогу здобула ультраліва партія "Нескорена Франція". Вона вперше потрапила до верхньої палати. Водночас згідно з попередніми результатами, праві, центристи та ліві соціалісти залишаться найбільш популярними політсилами у Сенаті.

Що відомо про вибори у Франції?

У неділю, 27 вересня, у Франції відбулись останні вибори перед президентськими навесні 2027 року. Вибори до Сенату є непрямими. 178 із 348 законодавців обирають не громадяни на загальнонаціональному голосуванні, а Колегія виборців, яка складається приблизно із 93 тисяч осіб.

Голосування провели у 58 департаментах материкової Франції, у двох департаментах Корсики, Гвіани та на чотирьох заморських територіях. Окрім того, виборці переобрали шістьох представників французів, які проживають за кордоном.

Нагадаємо, що на земельних виборах у Мекленбурзі – Передній Померанії, які відбулись 20 вересня, перемогу здобула ще одна ультраправа партія – "Альтернатива для Німеччини", яка відкрито критикує допомогу Україні. Представники цієї політичної сили є прихильними до Росії. ЗМІ повідомляли, керівництво партії хоче провести переговори з Москвою щодо відновлення постачання російського газу.