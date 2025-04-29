Вибори у Канаді: Карні виступив з переможною промовою, його суперник визнав поразку

У Канаді відбулися дострокові парламентські вибори. Лідер лібералів Карні вже виступив з переможно промовою, тоді як його суперник Пуальєвр вже визнав поразку.

У переможній промові Карні згадав зазіхання Трампа на Канаду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times та BBC.

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Результати виборів у КанадІ

28 квітня у Канаді відбулися дострокові парламентські вибори, де головними суперниками є Ліберальна та Консервативна партії. За даними ЗМІ, лідирувала Ліберальна партія, яку очолює чинний прем'єр Марк Карні.

Він зумів перемогти свого суперника П'єра Паульєвра та обійняти посаду прем'єр-міністра.

Ліберальна партія тепер перемагає і на парламентських виборах. Втім, більшість у парламенті, схоже, партії досягти не вдалося.

Попередні результати виборів свідчать, що ліберали отримають близько 168 місць у парламенті, а для більшості потрібно 172.



Інфографіка результатів виборів у Канаді / BBC

Марк Карні вже виступив з переможною промовою в Оттаві. У ній він згадав зазіхання Трампа на канадський суверенітет та заявив, що не дозволить американському президенту "зламати" Канаду.

Тим часом лідер консерваторів П’єр Пуальєвр, який був головним суперником Карні, визнав свою поразку та заявив, що були отримані "болючі уроки".