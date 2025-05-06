Другого туру голосування за канцлера 6 травня не буде: джерела BILD назвали можливу дату

Бундестаг у вівторок, 6 травня, не проводитиме другий тур голосування кандидатури лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца на посаду канцлера, після провалу першого.

Про це повідомляє Bild, посилаючись на джерела у парламентській групі ХДС/ХСС, передає 24 Канал. Це означає, що поки Фрідріх Мерц не обійме посаду федерального канцлера.

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Коли може відбутися другий тур

За даними джерел видання, сьогодні Бундестаг точно не проводитиме другий тур голосувань. Також відповідну інформацію підтвердив й генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеманн.

Taz.de припускає, що наступним днем, який можуть обрати для голосування, є середа, 7 травня, якщо всі погодяться. Також розглядають п'ятницю, 9 травня, як альтернативний варіант, але того дня відбудеться партійна конференція Лівої партії.

Нагадаємо, лідер ХДС Фрідріх Мерц зазнав невдачі у першому турі виборів канцлера до Бундестагу. Під час таємного голосування він отримав 310 з 621 поданого голосу, що на 6 менше за необхідну більшість у 316.

Відомо, що проти його кандидатури проголосували 307 депутатів, ще троє – утримались. Втім, відомо, що Фрідріх Мерц матиме ще другу спробу, згідно з законодавством країни. Другий тур має відбутися протягом 14 днів.