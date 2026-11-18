Демократи взяли більшість у Конгресі США. Це позитивні новини для України. Можливо, навіть буде певний прогрес щодо допомоги, але поки без конкретики.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, Україні важливо зберегти позитивні стосунки як з демократами, так і з республіканцями.

Що буде з допомогою для України?

За словами експерта, Демократична партія не може займати пасивну позицію й очікувати, поки Дональд Трамп припуститься помилок. Оскільки демократи мають більшість у Конгресі, їм необхідно діяти рішуче, аби виборці не сприйняли їх як бездіяльну опозицію.

Якщо вони якось будуть не дуже активно протистояти Трампу, то тоді у населення може виникнути відчуття того, що так, нам не подобається Трамп, але й демократи якісь не такі,

– наголосив Ус.

Аналітик також зазначив, що всередині Республіканської партії очікується серйозна боротьба за лідерство, де, окрім Джей-Ді Венса чи Марка Рубіо, можуть з'явитися інші фігури, такі як Ніккі Гейлі. А візит губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома до Львова експерт оцінює як фактичний початок його боротьби за президентську номінацію від Демократичної партії.

Чи відновлять США допомогу для України: дивіться відео 24 Каналу

При цьому для збереження конструктивної зовнішньої політики та балансу сил у Вашингтоні виникає потреба в об'єднанні поміркованих представників обох таборів. Такий крок допоможе протистояти радикальним крилам партій. І тут може бути вигода для України.

Дійсно, я давно очікую певного союзу центристів-демократів і республіканців. Їхнє завдання – все ж таки вибудувати модель, за якою, зберігаючи конкуренцію, вони конструктивно співпрацюватимуть. І тут можуть бути позитивні рішення для України,

– підкреслив експерт.

Раніше аналітик пояснював, чому демократи вагаються щодо оголошення імпічменту Трампу, попри те, що значна частина суспільства виступає за його відставку.