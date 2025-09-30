У Молдові на парламентських виборах 28 вересня здобула перемогу проєвропейська партія президентки країни Маї Санду. Водночас проросійськи сили, які зазнали поразки, влаштовують протести. Тому на Молдову ще чекають неспокійні часи.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу пояснив, як Росія може відреагувати на продовження Молдовою проєвропейського курсу. Також він спрогнозував, які наслідки матимуть протести у країні.

Чому політичній силі Санду ще зарано святкувати перемогу?

Рейтерович зауважив, що зарано говорить про те, що Росія після поразки її політичних сил на виборах відмовиться від спроб вплинути на ситуацію в Молдові. Країна-агресорка може організувати акції протесту, спробувати розхитувати ситуацію всередині країни. Вона має відповідні можливості та ресурси.

Проєвропейська монобільшість, яка склалася в парламенті після виборів, є доволі хиткою. Зрозуміло, що пару голосів в один чи в інший бік, і ситуація може змінитися. Тому ще зарано ставити крапку і говорити про остаточну перемогу орієнтованих на Європу сил,

– пояснив політолог.

Також, на його думку, не можна виключати, можливість організації перевиборів, дострокових виборів та інших інцидентів.

Очевидно, як зазначив він, тільки одне – Росія від Молдови не відчепиться, оскільки там є анклав – невизнане Придністров'я. Росіяни через нього намагатимуться впливати на країну. І за результатами парламентських виборів цей анклав нікуди не подівся.

Тому Санду не потрібно занадто довго спочивати на лаврах. Вона знову виграла тільки битву, але не виграла війну. Їй потрібно ще багато чого зробити, зокрема, поміняти формат взаємовідносин з цим анклавом і взагалі розв'язати проблему з ним. Якщо Санду зможе це зробити, тоді буде одна історія, а якщо ні – виникнуть певні проблеми,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Щодо протестів проросійських сил, то, на його думку, їм буде важко розхитати ситуацію в Кишиневі, адже в столиці Молодові переважає проєвропейське налаштоване населення.

Питання у тому, з якою метою проводяться ці протести. Проголосити, що вибори були сфальсифіковані? Однак це не так, тому що на них були присутні спостерігачі від різних європейських країн, які стежили за тим, як відбувалось голосування. Тому до виборчого процесу немає питань,

– вважає він.

Однак тут, на думку політолога, не важлива причина, а важливо просто щось влаштувати. Якщо у Кишиневі протести, імовірно, проваляться, то під питанням, як будуть розгортатися події, зокрема, в Гагаузії.

Політолог додав, що владі Молдови треба жорстко реагувати на прояви активності проросійських політичних сил.

Як пройшли парламентські вибори в Молдові?