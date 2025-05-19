У Румунії обрано нового президента: ним став Нікушор Дан

18 травня у Румунії пройшов другий тур виборів президента. Після підрахунку 99 відсотків бюлетенів стало зрозуміло, хто стане новим очільником країни.

За пост президента у другому турі змагалися – ультраправий і антиукраїнський кандидат Джордже Сіміон та прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан, передає 24 Канал із посиланням на Digi24.ro.

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Нікушор Дан переміг

Після підрахунку 99 відсотків бюлетенів перемога Дана стала очевидною. Він отримує 54,02 % підтримки, а Сіміон – 45,98 %. За проєвропейського кандидата віддали на майже на 900 000 голосів більше, ніж за ультраправого.

Відомо, що у виборах взяли участь 11 641 866 румунів.

Лідер партії "Альянс за союз румунів" Джордже Сіміон не сприйняв поразку. Увечері, коли було підрахованого 75 відсотків голосів, і Дан випереджав його на 670 000 голосів, Сіміон заявив про "вкрадену" перемогу. Він закликав своїх прихильних до загальнонаціональних протестів 19 травня.

Нагадаємо, що Нікушор Дан – незалежний кандидат і чинний мер Бухареста. Він є прихильником європейської інтеграції, активно підтримує участь Румунії в ЄС та НАТО. Також він вважає, що допомога Україні — як військова, так і гуманітарна — є критично важливою для безпеки самого регіону. Дан виступає за жорсткі санкції проти Кремля.