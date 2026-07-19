В Угорщині визначили, хто виконуватиме обов'язки президента до виборів нового

Голова Національних зборів Угорщини Агнеш Форстхоффер тимчасово виконуватиме обов’язки президента країни після набуття чинності конституційними змінами, які передбачають дострокове припинення повноважень глави держави Тамаша Шуйока.

Про це Форстхоффер повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

Чому спікерка парламенту Угорщини виконуватиме обов'язки президента?

За словами Агнеш Форстхоффер, термін повноважень Тамаша Шуйока завершується 20 липня. До обрання нового президента його функції відповідно до законодавства виконуватиме спікер парламенту.

Я виконуватиму це відповідальне державне завдання відповідно до Основного закону та конституційного ладу Угорщини, з урахуванням гідності цієї посади та в міру своїх знань і вмінь. У перехідний період я докладу всіх зусиль, щоб виконувати покладені на мене завдання виважено, неупереджено та в інтересах країни,

– заявила Форстхоффер.

Вона також зазначила, що під час виконання обов'язків президента не зможе користуватися своїми повноваженнями депутата парламенту.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Національних зборів замість Форстхоффер буде віцеспікер парламенту. Вона вже подала письмову пропозицію призначити на цю посаду заступницю голови Аніко Надь.

Раніше, 18 липня, президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав конституційні зміни, які, зокрема, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.

Зміни були схвалені парламентом країни, де конституційну більшість має партія "Тиса" опозиційного політика Петера Мадяра. Після ухвалення рішення Шуйок мав п'ять днів, щоб підписати документ або накласти на нього вето. Термін сплив у суботу.