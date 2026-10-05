Поки Путін мріє про "Ялту 20": дипломат розкрив, що США і Китаю насправді потрібно від Росії

Кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує плекати ілюзії про поділ світу між трьома наддержавами та створення нової "Ялти". Однак у Вашингтоні та Пекіні мають абсолютно інший прагматичний розрахунок щодо майбутнього Росії.

Таку думку 24 каналу висловив український дипломат та міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, зазначивши, що реальність суттєво відрізняється від ілюзій Кремля. Насправді ані Вашингтон, ані Пекін не розглядають Москву як рівноправного суб'єкта для керування світом.

Плани Трампа і Сі щодо Росії

За словами дипломата, порівнювати економічний потенціал Росії з США чи Китаєм може лише великий фантазер. Основна та цілком практична мета двох наддержав полягає у майбутньому розподілі російських багатств.

Як використовувати наявні в Росії ресурси – це тема, я думаю, для двох цілком прагматична,

– наголосив Огризко.

Він зауважив, що Дональд Трамп помилково вважає, ніби збереження Путіна дозволить ефективніше експлуатувати Росію. Натомість очільник Китаю Сі Цзіньпін уже давно це робить, оскільки Москві просто немає куди тікати від економічної та політичної залежності.

Водночас спроби російського диктатора нагадати про себе через ядерний шантаж сприймаються у світі як безвідповідальні заяви. Пекін уже дав чітко зрозуміти Кремлю межі дозволеного.

Сі неодноразово казав, що Росія ніколи не застосує ядерну зброю. Про це говорять і західні дипломати, і китайські дипломати та політики на двосторонніх зустрічах. Сі заборонив Путіну в принципі говорити на цю тему,

– підкреслив ексміністр.

За словами Володимира Огризка, усі ядерні залякування потрібні Путіну лише для того, щоб змусити Європу боятися. Жодна з провідних держав не захоче мати справу з подібним партнером, а будь-які короткі зустрічі чи спільні фото будуть лише бутафорією для московської пропаганди.

Огризко про наміри США і Китаю: дивіться відео