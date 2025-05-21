"Привиди" у Бразилії: як Росія створила "фабрику" шпигунів із фальшивими біографіями

У Бразилії викрили мережу шпигунів, які роками працювали на Кремль. Жили ці "привиди" із фальшивими біографіями, а справжні документи отримували, знайшовши "лазівку" в законі.

За тривалий час роботи цієї російської "фабрики" шпигунам вдалося легалізуватися у Бразилії, обрости зв'язками та діяти на користь Росії в інших країнах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New YorkTimes.

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У Бразилії затримали шпигуна Черкасова

Після "стартової" точки у Бразилії група шпигунів поїхала до США, Європи та країн Близького Сходу, де працювала на користь Кремля.

Видання пише, що у 2022 році, за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, бразильська поліція отримала попередження від ЦРУ про те, що російський шпигун із документами, на ім'я Віктор Мюллер Феррейра (справжнє прізвище – Черкасов) мав пройти стажування у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Місцеві прикордонники відмовили у в'їзді, після чого чоловік повернувся до Сан-Паулу.

Його одразу заарештували та звинуватили у підробці документів. Але він самовпевнено заявляв, що дійсно є бразильцем, – згодом вдалося встановити, що всі документи шпигуна таки справжні.

Черкасов зміг отримати бразильське свідоцтво про народження завдяки "лазівці" для мешканців сільської місцевості. Їм можуть видати документ, якщо у присутності двох свідків він заявить, що один із батьків – громадянин Бразилії.

Отримавши свідоцтво, шпигун зміг виробити паспорт Бразилії та інші потрібні документи.

Цей випадок змусив поліцію шукати громадян, які мають справжнє свідоцтво про народження, але з'явилися нізвідки в дорослому віці та почали збирати документи.

Після перевірок вдалося знайти загалом 9 шпигунів. Вони приписували собі особи померлих, часто немовлят, а деяких людей взагалі не існувало.

Подружжя Шмиревих шпигували у США та Греції

Серед шпигунів Кремля, окрім Черкасова, є також такий собі Артем Шмирев, який жив під іменем 34-річного Герхарда Даніеля Кампоса-Віттіха.

Він успішно керував бізнесом 3D-друку та жив у елітній квартирі в Ріо-де-Жанейро зі своєю бразильською дівчиною.

Колеги Шмирева кажуть, що той "щиро переживав за компанію" і був трудоголіком.

А насправді російський шпигун був дуже незадоволений своєю роботою і життям. Він скаржився на це своїй реальній дружині Ірині. Вона, до слова, також російська шпигунка і "працювала" у Греції.

Після шести років переховування Шмирев нетерпляче чекав початку справжньої шпигунської роботи. Як зазначає NYT, він покинув Бразилію, і поліції не вдалося його затримати. Однак, про діяльність стало відомо з листувань на телефоні, який він залишив у країні.

Шмиреви були відправлені в різні країни і перебували в розлуці довгі роки. Обмін повідомленнями, подібний до наведеного вище, свідчить про труднощі роботи поодинці. Вони вказують на те, що пара розчарувалася в повсякденній рутині, а іноді й одне в одному,

– пише видання.

Шість шпигунів втекли від правосуддя, одного – повернули до Росії

Ще шістьом шпигунам у Бразилії також вдалося втекти від правосуддя. Щоправда, справи проти них таки відкрили.

Їхні імена: Катерина Данилова, Володимир Данилов, Ольга Тютєрєва, Олександр Утєхін, Ірина Антонова і Роман Коваль.

З усього числа російських шпигунів вдалося засудити лише Черкасова за підробку документів, а також заарештувати такого собі Михайла Мікушина.

Цей чоловік працював науковим співробітником в норвезькому університеті та прикидався бразильцем. У 2024 році його повернули до Росії у межах обміну ув'язненими.

Бразилія повідомила інформацію про викритих шпигунів іншим країнам, тож їм уже не вдасться працювати під прикриттям.

Розслідування охопило щонайменше вісім держав, а розвідувальні дані надходили зі США, Ізраїлю, Нідерландів, Уругваю тощо.