За длительное время работы этой российской "фабрики" шпионам удалось легализоваться в Бразилии, обрасти связями и действовать в пользу России в других странах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New YorkTimes.

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В Бразилии задержали шпиона Черкасова

После "стартовой" точки в Бразилии группа шпионов поехала в США, Европы и стран Ближнего Востока, где работала в пользу Кремля.

Издание пишет, что в 2022 году, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину, бразильская полиция получила предупреждение от ЦРУ о том, что российский шпион с документами, по имени Виктор Мюллер Феррейра (настоящая фамилия – Черкасов) должен был пройти стажировку в Международном уголовном суде в Гааге. Местные пограничники отказали во въезде, после чего мужчина вернулся в Сан-Паулу.

Его сразу арестовали и обвинили в подделке документов. Но он самоуверенно заявлял, что действительно является бразильцем, – впоследствии удалось установить, что все документы шпиона таки настоящие.

Черкасов смог получить бразильское свидетельство о рождении благодаря "лазейке" для жителей сельской местности. Им могут выдать документ, если в присутствии двух свидетелей он заявит, что один из родителей – гражданин Бразилии.

Получив свидетельство, шпион смог выработать паспорт Бразилии и другие нужные документы.

Этот случай заставил полицию искать граждан, которые имеют настоящее свидетельство о рождении, но появились ниоткуда во взрослом возрасте и начали собирать документы.

После проверок удалось найти всего 9 шпионов. Они приписывали себе лица умерших, часто младенцев, а некоторых людей вообще не существовало.

Супруги Шмыревы шпионили в США и Греции

Среди шпионов Кремля, кроме Черкасова, также некий Артем Шмырев, который жил под именем 34-летнего Герхарда Даниэля Кампоса-Виттиха.

Он успешно руководил бизнесом 3D-печати и жил в элитной квартире в Рио-де-Жанейро со своей бразильской девушкой.

Коллеги Шмырева говорят, что тот "искренне переживал за компанию" и был трудоголиком.

А на самом деле российский шпион был очень недоволен своей работой и жизнью. Он жаловался на это своей реальной жене Ирине. Она, к слову, также российская шпионка и "работала" в Греции.

После шести лет укрытия Шмырев нетерпеливо ждал начала настоящей шпионской работы. Как отмечает NYT, он покинул Бразилию, и полиции не удалось его задержать. Однако, о деятельности стало известно из переписок на телефоне, который он оставил в стране.

Шмыревы были отправлены в разные страны и находились в разлуке долгие годы. Обмен сообщениями, подобный приведенному выше, свидетельствует о трудностях работы в одиночку. Они указывают на то, что пара разочаровалась в повседневной рутине, а иногда и друг в друге,

– пишет издание.

Шесть шпионов сбежали от правосудия, одного – вернули в Россию

Еще шестерым шпионам в Бразилии также удалось скрыться от правосудия. Правда, дела против таки открыли.

Их имена: Екатерина Данилова, Владимир Данилов, Ольга Тютерева, Александр Утехин, Ирина Антонова и Роман Коваль.

Из всего числа российских шпионов удалось осудить только Черкасова за подделку документов, а также арестовать некоего Михаила Микушина.

Этот человек работал научным сотрудником в норвежском университете и притворялся бразильцем. В 2024 году его вернули в Россию в рамках обмена заключенными.

Бразилия сообщила информацию о разоблаченных шпионах другим странам, поэтому им уже не удастся работать под прикрытием.

Расследование охватило не менее восьми стран, а разведывательные данные поступали из США, Израиля, Нидерландов, Уругвая и др.