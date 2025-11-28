Орбан прилетів до Москви на зустріч з Путіним

У п'ятницю, 28 листопада, прем'єр Угорщини Віктор Орбан прилетів до Москви. Він проведе перемовини з Володимиром Путіним стосовно енергетики та питань врегулювання російсько-української війни.

Деталі передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Що відомо про візит Орбана до Москви?

Угорський прем'єр анонсував свій приїзд до Москви у відеоінтерв'ю, опублікованому на сторінці в Facebook. Згодом у Кремлі підтвердили проведення зустрічі угорського прем'єра з президентом Володимиром Путіним.

Пізніше з'явилося й відео прибуття Віктора Орбана до російського диктатора.

За словами самого Орбана, головною метою зустрічі є обговорення постачання нафти та газу в Угорщину. Крім енергетичних питань, на переговорах також порушуватимуть тему мирного врегулювання війни Росії проти України.

До слова, один європейський дипломат розповів, що зустріч Путіна й Орбана насправді готували заздалегідь, але в повній таємниці. За його словами, це звична щорічна зустріч, яку політики проводять регулярно. Згідно з даними VSquare, це вже четверта їхня розмова з 2022 року та п'ятнадцята за весь час.

Як Угорщина залежить від Росії?

Віктор Орбан нещодавно висміяв побоювання країн НАТО щодо можливого нападу Росії, назвавши такий сценарій малоймовірним. Водночас політик застеріг, що поразка Москви у війні проти України, на його думку, може підвищити ризик того, що Кремль вдасться до ядерного шантажу або навіть застосування ядерної зброї.

Орбан також повідомив, що готується оскаржити в Суді ЄС рішення Євросоюзу припинити імпорт російського газу до 2027 року, вважаючи його неприйнятним для Угорщини.

Крім того, прем'єр нагадав про свою домовленість із президентом США Дональдом Трампом щодо тимчасового звільнення Будапешта від частини американських санкцій та припустив, що ця угода може залишатися чинною довше, ніж запланований рік.