6 серпня, 07:34
Віткофф прилетів у Москву, – росЗМІ
Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф прибув до Росії у середу, 6 серпня. Його вже офіційно зустріли у Москві. У нього заплановані зустрічі з керівництвом Кремля.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про візит Віткоффа у Росію?
За даними росЗМІ, літак, на борту якого може перебувати Стів Віткофф, вже прибув до Москви зранку, і сів у "Внуково". Кирило Дмитрієв, який став основним перемовником Кремля зі США, зустрів в аеропорту спецпосланця.
Кортеж, ймовірно, спецпосланця президента США Стівена Віткоффа виїхав із московського аеропорту Внуково,
– ідеться у повідомленні.