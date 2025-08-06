Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф прибув до Росії у середу, 6 серпня. Його вже офіційно зустріли у Москві. У нього заплановані зустрічі з керівництвом Кремля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Дивіться також Завтра у нас "зустріч з Росією", – Трамп Що відомо про візит Віткоффа у Росію? За даними росЗМІ, літак, на борту якого може перебувати Стів Віткофф, вже прибув до Москви зранку, і сів у "Внуково". Кирило Дмитрієв, який став основним перемовником Кремля зі США, зустрів в аеропорту спецпосланця. Кортеж, ймовірно, спецпосланця президента США Стівена Віткоффа виїхав із московського аеропорту Внуково,

– ідеться у повідомленні.