У четвер, 4 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Переговори політиків пройшли у Парижі.

Що відомо про зустріч Зеленського і Віткоффа?

Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив журналістам, що зустріч Зеленського та Віткоффа вже завершилася.

Станом на 15:06 президент повернувся в Єлисейський палац.

Раніше повідомлялося, що Стів Віткофф взяв участь у зустрічі "Коаліції охочих", звернувся до всіх присутніх глав держав та урядів, однак покинув саміт через 20 хвилин після його початку. Його часткову відсутність пояснили іншою запланованою зустріччю.

Зазначається, що Віткофф повернеться на зустріч для телефонної розмови з Дональдом Трампом, яка запланована приблизно на 15:00 за київським часом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Парижі українська делегація провела зустріч зі Стівом Вітткоффом, а також радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелєм Бонном, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтером Зауттером та дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

Головна задача – практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України,

– наголосив Єрмак.

За його словами, гарантії безпеки мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі, а також у кіберпросторі.

Під час зустрічі політики також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей.

