США знищили ще 5 іранських танкерів

8 вересня США знищили 5 іранських танкерів. Сталося це після того, як Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) двічі протягом останніх 2 днів обстріляв військовий корабель ВМС США балістичними ракетами.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

Що відомо про атаки на Близькому Сході

У заяві зазначається, що американський військовий корабель успішно ухилився від спроб іранських атак і продовжив патрулювати регіональні води. Ніхто не постраждав.

У відповідь на ці атаки Ірану, США знищили танкер КВІР M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 та M/T Riesco в Оманській затоці, а також M/T Derya поблизу острова Харг.

Американські війська наказали екіпажам залишити корабель, перш ніж судна будуть уражені та виведені з ладу.

Іран використовував танкери як частину багатомільярдної тіньової мережі, яка фінансує КВІР та його регіональних посередників. Іран не має засобів для захисту цих суден,

– зазначили у командуванні.

Нагадаємо, що 5 вересня сили Центрального командування теж знищили 3 іранські танкери після того, як КВІР спробував атакувати американський авіаносець та ракетний есмінець.

Усі спроби КВІР атакувати військові кораблі ВМС США, як зазначалося, зазнали невдачі.