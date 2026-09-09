Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Что известно об атаках на Ближнем Востоке

В заявлении отмечается, что американский военный корабль успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование в региональных водах. Никто не пострадал.

В ответ на эти атаки Ирана США уничтожили танкеры КВИР M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 и M/T Riesco в Оманском заливе, а также M/T Derya вблизи острова Харг.

Американские войска приказали экипажам покинуть корабли до того, как суда будут поражены и выведены из строя.

Иран использовал танкеры как часть многомиллиардной теневой сети, финансирующей КВИР и его региональных посредников. У Ирана нет средств для защиты этих судов,

– отметили в командовании.

Напомним, что 5 сентября силы Центрального командования также уничтожили три иранских танкера после того, как КВИР попытался провести атаку на американский авианосец и ракетный эсминец.

Все попытки КВИР провести атаку на военные корабли ВМС США, как отмечалось, закончились неудачей.