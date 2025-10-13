Трамп оголосив про офіційне закінчення війни в Газі
- Уранці 13 жовтня президент США Дональд Трамп прибув з візитом до Ізраїлю.
- Війна між ХАМАС та Ізраїлем вважається офіційно завершеною, заявив Трамп.
Дональд Трамп 13 жовтня в парламенті Ізраїлю заявив, що війна в Газі офіційно закінчена. Він назвав сьогоднішній день "великим і новим початком".
Про це пише 24 Канал з посиланням на Times of Іsrael.
Що відомо про закінчення війни в Газі?
Американський лідер 13 жовтня прибув до Ізраїлю. Невдовзі він у парламенті країни заявив, що війна в Газі офіційно завершена.
Також він заявив, що ХАМАС дотримуватиметься плану роззброєння і зробив запис у гостьовій книзі ізраїльського парламенту, назвавши сьогоднішній день "великим і новим початком".
Це великий день. Це абсолютно новий початок, і я думаю, що подібної події ще ніколи не було,
– сказав президент США.
Не оминув увагою глава Білого дому і питання звільнення заручників.
"Ми так раді за них. Вони будуть щасливі та проживуть прекрасне життя. Вони були дуже хоробрими", – сказав він.
Дональд Трамп у парламенті Ізраїлю заявив, що війна в Газі офіційно завершена: дивіться відео
На запитання про те, що станеться з ХАМАС, якщо він не буде дотримуватися режиму припинення вогню, Трамп відповів: "Вони будуть дотримуватися".
До слова, перед тим як вирушити до ізраїльського парламенту, Трамп поговорив із журналістами. Він всіляко підкреслював свою роль в укладанні угоди щодо Гази. Від відповіді на питання про те, що буде далі, зокрема, як забезпечити безпеку та керувати Газою, він ухилився, і деталі про подальші кроки розкривати не став.
Що передувало?
Нагадаємо, 13 жовтня палестинське угруповання ХАМАС звільнило першу групу ізраїльських заручників. Загалом 20 людей вдалося повернути з полону ХАМАСу.
У межах домовленостей Ізраїль має звільнити 1 966 палестинських в'язнів.
До слова, Трамп декілька днів тому повідомляв, що Ізраїль і ХАМАС підписали договір про першу фазу мирного плану. Американський президент уточняв, що це означає, що всі заручники будуть дуже скоро звільнені.