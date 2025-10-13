Дональд Трамп 13 жовтня в парламенті Ізраїлю заявив, що війна в Газі офіційно закінчена. Він назвав сьогоднішній день "великим і новим початком".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Times of Іsrael.

Що відомо про закінчення війни в Газі?

Американський лідер 13 жовтня прибув до Ізраїлю. Невдовзі він у парламенті країни заявив, що війна в Газі офіційно завершена.

Також він заявив, що ХАМАС дотримуватиметься плану роззброєння і зробив запис у гостьовій книзі ізраїльського парламенту, назвавши сьогоднішній день "великим і новим початком".

Це великий день. Це абсолютно новий початок, і я думаю, що подібної події ще ніколи не було,

– сказав президент США.

Не оминув увагою глава Білого дому і питання звільнення заручників.

"Ми так раді за них. Вони будуть щасливі та проживуть прекрасне життя. Вони були дуже хоробрими", – сказав він.

Дональд Трамп у парламенті Ізраїлю заявив, що війна в Газі офіційно завершена: дивіться відео

На запитання про те, що станеться з ХАМАС, якщо він не буде дотримуватися режиму припинення вогню, Трамп відповів: "Вони будуть дотримуватися".

До слова, перед тим як вирушити до ізраїльського парламенту, Трамп поговорив із журналістами. Він всіляко підкреслював свою роль в укладанні угоди щодо Гази. Від відповіді на питання про те, що буде далі, зокрема, як забезпечити безпеку та керувати Газою, він ухилився, і деталі про подальші кроки розкривати не став.

Що передувало?