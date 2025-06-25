В Ірані стратили трьох обвинувачених у співпраці з ізраїльською розвідкою

В Ірані стратили трьох чоловіків за шпигунство на користь ізраїльського "Моссаду" та контрабанду обладнання, яке використали для вбивства. Влада звинуватила їх у співпраці з іноземною розвідкою та причетності до злочинних операцій на території країни.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Влада Ірану стратила трьох осіб, яких визнали винними у шпигунстві на користь ізраїльської розвідки "Моссад" і контрабанді обладнання, що використали для вбивства.

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В Ірані повісили трьох обвинувачених у співпраці з розвідкою Ізраїлю

Страту провели в середу. За даними слідства, чоловіки контрабандою ввезли обладнання, яке згодом застосували для вбивства неназваної особи. Інших деталей щодо операції чи особи загиблого офіційно не розкривають.

До слова, Іран звинувачує "Моссад" у численних диверсіях і замовних вбивствах, зокрема в межах багаторічної війни з Ізраїлем. Ісламська Республіка вже не вперше страчує громадян, обвинувачених у зв’язках з ізраїльською розвідкою, зокрема, особливо у справах, пов’язаних із ядерною програмою країни.

Варто зауважити, що операція США "Опівнічний молот" проти ядерних об'єктів Ірану є результатом 15-річної підготовки.

Американський генерал Ден Кейн заявив, що зброю планували та доставляли для досягнення бажаного ефекту на об'єкти.