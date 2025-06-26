Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Власти Ирана казнили трех человек, которых признали виновными в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад" и контрабанде оборудования, что использовали для убийства.

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В Иране повесили трех обвиняемых в сотрудничестве с разведкой Израиля

Казнь провели в среду. По данным следствия, мужчины контрабандой ввезли оборудование, которое впоследствии применили для убийства неназванного лица. Других деталей по операции или личности погибшего официально не раскрывают.

К слову, Иран обвиняет "Моссад" в многочисленных диверсиях и заказных убийствах, в частности в рамках многолетней войны с Израилем. Исламская Республика уже не впервые казнит граждан, обвиняемых в связях с израильской разведкой, в частности, особенно по делам, связанных с ядерной программой страны.

Стоит заметить, что операция США "Полуночный молот" против ядерных объектов Ирана является результатом 15-летней подготовки.

Американский генерал Дэн Кейн заявил, что оружие планировали и доставляли для достижения желаемого эффекта на объекты.